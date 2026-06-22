Mbappé alcanzó a Ronaldo con 15 goles en la lista histórica de todos los mundiales

El día en que el argentino Lionel Messi aportó un doblete para imponer una marca histórica como máximo goleador de todos los Mundiales con 18 dianas, el francés Kylian Mbappé sumó uno a su registro y con 15 igualó el desempeño del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Messi, quien cumplirá 39 años este 24 de junio, dejó atrás los 16 goles del alemán Miroslav Klose, cuyo récord de 16 anotaciones fue establecido el 8 de julio de 2014, durante la goleada por 1-7 que Alemania infligió en Belo Horizonte a Brasil, anfitrión de ese Mundial.

Ahora Klose, se interpone entre Messi, y Mbappé, de 27 años, y Ronaldo, quien colgó los botines en 2011, con 34 años.