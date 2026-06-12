Mbappé ante rumores sobre el futuro de DT de Francia: "Didier es francés, es nuestro"

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid y capitán de Francia, dejó claro que no quiere ver a Didier Deschamps, entrenador de "Les Bleus" que abandonará el cargo tras el Mundial de Norteamérica, con otra selección, ante los rumores de su llegada a Italia.

Frente a esto, el atacante afirmó tajantemente: "Que se busquen un italiano".

"Espero que no vaya a entrenar a otra selección. Yo le presiono con eso. He visto que se habla de Italia, sería feo", declaró "Donatello" en una entrevista al canal de televisión francés M6, que difunde los partidos del conjunto galo, en la que consideró que tampoco le gustaría verlo a cargo de Argentina.

"Es nuestro entrenador, representa mucho para nosotros. Muchas selecciones lo van a querer por todo lo que ha logrado. Que Italia busque un italiano. Didier es francés, es nuestro", agregó.

Mbappé señaló que la mejor manera de hacer un homenaje a Deschamps en su última competición al frente de "Les Tricolores" sería ganar el certamen, que sería el tercero para Francia, tras los títulos de 1998 y 2018: "Vamos a intentar hacer el mejor de los últimos Mundiales, con la esperanza de que para él sea el último".

Interrogado sobre la posibilidad de entrenar a Italia tras su etapa al frente de la selección francesa, Deschamps respondió hace unos días: "No me cierro a nada".

En una entrevista publicada este viernes por el diario francés Le Figaro, el campeón del mundo como jugador en 1998 y como estratega en 2018 aseguró que "No he tomado la decisión sobre mi futuro y no lo voy a hacer ahora. Si lo hiciera, acabaría por saberse", dejando en el aire su siguiente etapa como DT.

En cuanto al Mundial, Francia formará parte del Grupo I, en el que debutará el 16 de junio ante Senegal en Nueva Jersey, posteriormente se enfrentará a Irak el 22 en Filadelfia y cerrará la fase grupal el 26 con su compromiso ante Noruega en Boston.