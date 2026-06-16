Mehdi Taremi, el capitán iraní que alzó la voz en la Copa del Mundo

El estreno de Irán de la Copa del Mundo tuvo variados ingredientes fuera de la cancha tales como la visita del presidente Gianni Infantino al camarín del cuadro asiático, las quejas del técnico persa en torno a las incomodidades que han vivido por no poder quedarse en Estados Unidos.

No obstante, una de las que más llamó la atención fueron las palabras del capitán iraní, Mehdi Taremi, quien acusó a la FIFA de dejar al plantel solo, sin dirigentes y sin el apoyo necesario para lo que se vive en un torneo planetario, certamen donde acumula gran experiencia tras haber sido parte de los planteles en Rusia 2018 y Catar 2022, donde incluso marcó dos goles.

El hoy delantero del Olimpakos griego tiene 33 años y una carrera cargada de éxitos en el balompié europeo luego de pasos Río Ave, Porto e Inter de Milán.

A nivel táctico, Taremi destaca por ser un delantero versátil que trasciende la función del clásico rematador de área, dado que suele retrasarse para asociarse con los mediocampistas.

Su recorrido profesional explica gran parte de su evolución. Tras destacar en la liga de su país y en Qatar, Taremi dio el salto a Europa con el Rio Ave y posteriormente se consolidó en el FC Porto, club donde adquirió una valiosa experiencia en la UEFA Champions League y obtuvo regularidad goleadora.

Su posterior fichaje por el Inter de Milán en la Serie A italiana le permitió incorporar conceptos de rigor táctico y competir en un entorno de alta exigencia defensiva, factores que benefician directamente su rendimiento con el equipo nacional.

Entre sus distinciones suma una Liga de Irán, una Liga de Portugal, dos Copa de Portugal y la Supercopa de Grecia.

Además se alzó como goleador de la mecionada liga iraní dos veces y parte de los 100 mejores jugadores del mundo en 2022.