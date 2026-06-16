Mehdi Taremi criticó con dureza la logística que vive Irán en el Mundial: "Todo es un desastre"

La principal figura de la selección de Irán Mehdi Taremi expresó públicamente su profunda molestia por las complejas condiciones logísticas y organizativas que ha debido enfrentar el plantel durante su participación en la Copa del Mundo 2026.

En declaraciones realizadas tras el empate 1-1 ante Nueva Zelanda, el atacante manifestó que "estamos en una mala situación y estamos cansados, porque esto viene desde hace dos meses. Hemos tenido muchos problemas, y es tan grave que está afectando a nuestro equipo. Solo queremos que haya paz".

A la hora de detallar los inconvenientes, Taremi apuntó a los confusos itinerarios de viaje programados entre Estados Unidos y México, acusando una falta de respuestas claras por parte de las entidades organizadoras.

"Se supone que debíamos hacer la recuperación mañana por la mañana, después volar a Tijuana y luego volveríamos a Los Ángeles otra vez. Pero ahora mismo tenemos que volver y no sé con quién hablar, porque es algo entre nuestra federación y la FIFA, y no tenemos nada", explicó.

En esa misma línea, el delantero evidenció el abandono dirigencial que sufre el plantel en la cita mundialista: "No tenemos a nuestro presidente de la federación, a nuestro encargado de prensa, ni a nadie. Nos faltan integrantes de nuestro cuerpo técnico también que son importantes. Ahora nuestro analista hizo labor de comunicaciones. Todo es un desastre", fustigó.

Pese al adverso panorama administrativo, el futbolista dedicó palabras de agradecimiento al apoyo del público que los ha acompañado en Norteamérica.

"El ambiente en el partido ha sido increíble y lo agradecemos mucho, ha sido como jugar en casa, espero lo sigan haciendo igual. Y en Tijuana estamos a gusto y lo agradecemos", cerró.