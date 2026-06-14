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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mundial 2026: Costa de Marfil debutó con triunfo y rompió el invicto de Ecuador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto africano dio la sorpresa con un gol agónico de Amad Diallo.

Mundial 2026: Costa de Marfil debutó con triunfo y rompió el invicto de Ecuador
 EFE
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Costa de Marfil venció de forma agónica por 1-0 a Ecuador en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, en el estreno de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial de Norteamérica.

El trámite del compromiso fue marcado por el poderío físico de ambas selecciones y la gran cantidad de tiros al palo daba a entender que el encuentro iba a finalizar sin goles, pero apareció Amad Diallo (90') para darle la victoria al conjunto africano tras un centro de Wilfried Singo, poniendo fin al invicto de 19 partidos que arrastraba la "Tri".

Con este resultado, Costa de Marfil quedó segunda en el Grupo E con tres puntos, misma cantidad que Alemania, sin embargo con peor diferencia de gol, mientras que Ecuador finalizó la jornada en la tercera plaza sobre Curazao gracias al mismo criterio.

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