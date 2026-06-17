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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Musa emparejó las acciones para Croacia al filo del descanso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero puso las tablas en el marcador tras un gran pase de Ivan Perisic.

Musa emparejó las acciones para Croacia al filo del descanso
 EFE
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El delantero Petar Musa apareció al final del primer tiempo en el área inglesa y conectó un gran pase de cabeza de Ivan Perisic para poner el empate 2-2 de Croacia ante Inglaterra por el Mundial de Norteamérica 2026.

La conquista del atacante permitió a los manteleros irse al descanso en igualdad con los ingleses, en un partido que tuvo una primera mitad de infarto.

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