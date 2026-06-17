Musa emparejó las acciones para Croacia al filo del descanso

El delantero Petar Musa apareció al final del primer tiempo en el área inglesa y conectó un gran pase de cabeza de Ivan Perisic para poner el empate 2-2 de Croacia ante Inglaterra por el Mundial de Norteamérica 2026.

La conquista del atacante permitió a los manteleros irse al descanso en igualdad con los ingleses, en un partido que tuvo una primera mitad de infarto.