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Musa emparejó las acciones para Croacia al filo del descanso
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero puso las tablas en el marcador tras un gran pase de Ivan Perisic.
El delantero puso las tablas en el marcador tras un gran pase de Ivan Perisic.
El delantero Petar Musa apareció al final del primer tiempo en el área inglesa y conectó un gran pase de cabeza de Ivan Perisic para poner el empate 2-2 de Croacia ante Inglaterra por el Mundial de Norteamérica 2026.
La conquista del atacante permitió a los manteleros irse al descanso en igualdad con los ingleses, en un partido que tuvo una primera mitad de infarto.