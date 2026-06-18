Neymar también se perderá el partido de Brasil ante Haití

El delantero Neymar no viajará con la selección brasileña a Philadelphia para el partido ante Haití, correspondiente al Grupo C del Mundial 2026, y permanecerá en Nueva Jersey para continuar con su puesta a punto.

"Neymar no viajará con la delegación. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol en un comunicado.

El atacante de Santos se entrenó el miércoles por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown, luego de estar un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

Este jueves, el exjugador de Barcelona volvió a trabajar con el grupo con aparente normalidad y, en la parte abierta a los medios, fue visto conversando en privado con el seleccionador Carlo Ancelotti antes de sumarse a un rondo de calentamiento.

Neymar estuvo en el banco en el debut de Brasil ante Marruecos, disputado en MetLife Stadium de Nueva Jersey, aunque no realizó trabajos de calentamiento porque seguía inmerso en su proceso de rehabilitación. La previsión es que pueda estar disponible para el último duelo de la fase de grupos, ante Escocia, el próximo miércoles en Miami.