Neymar volvió a entrenar con Brasil y apunta a estar ante Haití

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, volvió a entrenar este miércoles al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de la Canarinha, en su primera aparición pública desde el inicio de la concentración para el Mundial 2026.

El atacante de Santos, quien estaba de baja desde el pasado 17 de mayo por una lesión en el gemelo derecho, apareció sonriente en las canchas del Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey, acompañado por Marquinhos, capitán de la "Seleção", y Raphinha.

"¿Me echaban de menos?", lanzó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain al grupo de reporteros y fotógrafos que esperaba su aparición, en una escena que también generó aplausos de sus compañeros y un pasillo de collejas para celebrar su regreso.

Con su reincorporación al grupo, se espera que Neymar quede disponible para el partido de la segunda jornada del Grupo C contra Haití, programado para este viernes en Filadelfia. El "10" ya había pisado el césped el martes, aunque en solitario.

Neymar se lesionó el 17 de mayo durante un partido del Brasileirão, un día antes de que Carlo Ancelotti lo incluyera en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo. Aunque inicialmente Santos informó que sufría "un edema", exámenes posteriores de la CBF confirmaron una lesión de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

El astro brasileño, de 34 años, no juega con la selección absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en un partido de las eliminatorias sudamericanas ante Uruguay, en Montevideo.