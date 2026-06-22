Noruega buscará el pase a octavos ante una Senegal contra las cuerdas en el Mundial

Este lunes 22 de junio el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el epicentro de un choque trascendental por el Grupo I de la Copa del Mundo, ya que a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), Noruega y Senegal se verán las caras en un compromiso que podría definir el futuro del denominado "grupo de la muerte".

Comandados por Erling Haaland, quien registra la estratosférica cifra de 22 goles en sus últimos 11 cotejos oficiales, los escandinavos vienen de golear a Irak por 4-1 y encadenan 11 victorias consecutivas, por lo que intentarán asegurar su presencia en la ronda de los 32 mejores de forma anticipada.

La formación que probablemente dispondrá Stale Solbakken es con: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa; Alexander Sorloth y Haaland.

Por su parte, los "Leones de Teranga" arriban con la soga al cuello tras caer ante Francia en el debut. El elenco africano no solo lidia con la presión de evitar la eliminación, sino también con crisis internas denunciadas por la prensa de su país, relativas a primas impagas.

Buscando resolver este asunto, Pape Thiaw buscará respuestas con: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané; Nicolas Jackson.

Con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.