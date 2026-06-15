Nueva Zelanda de Tim Payne igualó con Irán en un intenso partidazo en su debut mundialista

Nueva Zelanda, que tuvo al viral Tim Payne como titular, igualó 2-2 con Irán en un partidazo disputado en el SoFi Stadium de Los Angeles, en el debut mundialista de ambas selecciones, por la primera fecha del Grupo G.

El encuentro comenzó parejo, pero rápidamente los "All Whites" sorprendieron con un gol de Elijah Just (7'), quien aprovechó una gran habilitación de Chris Wood para abrir el marcador.

Alrededor del minuto 28, Tim Payne —el jugador del momento— cometió un error grosero al regalar la pelota en la mitad de la cancha, lo que permitió un contragolpe de Irán. Sin embargo, la selección de Oriente Medio desperdició una ocasión clara de gol.

Pero la búsqueda del empate llegó al minuto 32 del encuentro mediante Ramin Rezaeian, quien con una sutil definición anotó la igualdad y permitió que ambos equipos se fueran al descanso empatados.

En el segundo tiempo, el cuadro oceánico mantuvo el partido de igual a igual y logró volver a ponerse en ventaja con el doblete de Elijah Just, quien igualó el registro del estadounidense Folarin Balogun y se convirtió en uno de los máximos goleadores del Mundial.

Pero los asiáticos no se quedaron de brazos cruzados y, mediante un certero cabezazo dentro del área de Mohammad Mohebi (62'), lograron igualar nuevamente el partido. El gol animó al equipo iraní, que salió en busca de la victoria, aunque finalmente no lo consiguió y terminó firmando la igualdad en Los Ángeles.

El jugador viral Tim Payne dispuó el encuentro hasta el minuto 78 del encuentro, cuando fue sustituido por su compañero Callan Elliott.

Con este empate, todas las selecciones del Grupo G suman un solo punto: tanto Nueva Zelanda e Irán como Bélgica y Egipto, que también igualaron en el primer encuentro de este lunes.

El siguiente encuentro, Nueva Zelanda se medirá ante Egipto el domingo 21 de junio a las 21:00 horas, (01:00 GMT), mientras que Irán enfrentará a Bélgica el mismo día a las 15:00 horas (19:00 GMT).