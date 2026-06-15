Otamendi palpitó el debut mundialista de Argentina : "Sabemos que todos nos van a querer ganar"

Nicolás Otamendi, defensa y capitán de Argentina, afrontó frente a los medios lo que será el debut del conjunto trasandino ante Argelia este martes 16 de junio por el Grupo J del Mundial de Norteamérica, torneo que será el último del futbolista con el combinado albiceleste.

"Disfruto de estos momentos, porque será mi último Mundial con la Selección. Disfruto la competición, el día a día, a mis compañeros, este es mi cuarto Mundial y es maravilloso defender los colores de mi país", afirmó Otamendi.

"Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición. Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar". añadió el zaguero.

Además, Nicolás Otamendi destacó la competencia sana que marca el día a día de la plantilla entre jugadores experimentados y consagrados y jóvenes talentos emergentes.

"Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba", aseguró.

Sobre su primer rival en el certamen, el defensa elogió el funcionamiento de los dirigidos por el entrenador bosnio Vladimir Petkovic.

"Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Y creo que la organización defensiva es clave", expresó.

Recuerdos de Catar

Finalmente, Otamendi citó el papelón de la "Albiceleste" en su estreno en Catar 2022, cuando se vieron sorprendidos por Arabia Saudita y cayeron 1-2 ante los "halcones".

"Tenemos como ejemplo el inicio de Catar. Cualquier equipo te va a complicar. Tenemos que hacer nuestro juego. En líneas generales tenemos que pensar en nuestro juego. Con la calidad de jugadores que tenemos podemos complicar al rival en cualquier momento", puntualizó.

Argentina formará parte del Grupo J, en el que debutará mañana 12 de junio frente a Argelia a las 21:00 horas (01:00 GMT) en Kansas, mientras sus dos siguientes compromisos los jugará en Dallas frente a Austria el 22, más el cierre de la fase grupal con Jordania el día 27.