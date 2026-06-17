Panamá de Waterman y Yanis buscará un estreno triunfal en el Mundial 2026 ante Ghana

Panamá, la selección de Cecilio Waterman y César Yanis, jugadores que militan en la liga de Chile, debuta esta miércoles en la Copa del Mundo 2026, a partir de las 19:00 horas (23:00 GMT) en Toronto, y buscará un triunfo ante Ghana, en un partido clave del Grupo L.

La selección panameña llega al estreno mundialista con sensaciones positivas tras una concentración de más de una semana en el complejo hotelero de Nottawasaga, al norte de Toronto, donde el técnico Thomas Christiansen pudo preparar con tranquilidad el encuentro y recuperar piezas importantes, como el volante Adalberto Carrasquilla.

Los centroamericanos afrontan apenas su segunda participación en una Copa del Mundo después de Rusia 2018, torneo en el que perdieron sus tres encuentros. Sin embargo, el contexto es muy distinto.

Desde la llegada de Christiansen en 2020, Panamá ha protagonizado una notable progresión: alcanzó la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025 y escaló posiciones en la clasificación de la FIFA.

Respecto a los "chilenos", Waterman, delantero de U. de Concepción, y Yanis, atacante de Cobresal, se perfilan como suplentes ante los africanos.

La formación panameña será con Luis Mejía; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla o Carlos Harvey, Cristian Martínez; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.

Enfrente estará Ghana, que busca recuperar el protagonismo internacional que la llevó a alcanzar los cuartos de final en Sudáfrica 2010.

Los 'Black Stars' llegan al torneo tras una etapa irregular que incluyó la ausencia en la última Copa Africana de Naciones, aunque lograron clasificarse para el Mundial como líderes de su grupo.

No obstante, los africanos afrontarán el partido con una baja de enorme relevancia. El centrocampista Thomas Partey no podrá jugar después de que Canadá rechazara su solicitud de visado, una ausencia que priva a Ghana de uno de sus futbolistas más experimentados.

La oncena que usará el técnico Carlos Queiroz será con Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Derrick Luckassen, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Salis Abdul Samed, Elisha Owusu; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Iñaki Williams.

El duelo será arbitrado por el sueco Glenn Nyberg.

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