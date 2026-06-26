Paraguay avanzó a 16avos del Mundial 2026 como mejor tercero y enfrentará a Alemania

La selección de Paraguay clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros, tras la eliminación de Uruguay en el cierre del Grupo H, y enfrentará a Alemania.

La albirroja había quedado a la espera tras el empate con Australia en el cierre del Grupo D, pero la eliminación de los charrúas, con apenas dos puntos en el tercer puesto del Grupo C, permitió la clasificación matemática de los guaraníes.

De acuerdo a los cruces determinados en las reglas del torneo, Paraguay quedó emparejado con el líder del Grupo E, Alemania, que viene de sufrir una histórica derrota por 2-1 ante Ecuador.

El partido de Alemania y Paraguay se jugará el lunes a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough.

El ganador de esta llave se enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce que tendrán Francia y Suecia el martes 30 en Nueva Jersey.