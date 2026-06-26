Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago8.7°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Paraguay avanzó a 16avos del Mundial 2026 como mejor tercero y enfrentará a Alemania

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro albirrojo avanzó tras la eliminación de Uruguay.

Paraguay avanzó a 16avos del Mundial 2026 como mejor tercero y enfrentará a Alemania
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección de Paraguay clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros, tras la eliminación de Uruguay en el cierre del Grupo H, y enfrentará a Alemania.

La albirroja había quedado a la espera tras el empate con Australia en el cierre del Grupo D, pero la eliminación de los charrúas, con apenas dos puntos en el tercer puesto del Grupo C, permitió la clasificación matemática de los guaraníes.

De acuerdo a los cruces determinados en las reglas del torneo, Paraguay quedó emparejado con el líder del Grupo E, Alemania, que viene de sufrir una histórica derrota por 2-1 ante Ecuador.

El partido de Alemania y Paraguay se jugará el lunes a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough.

El ganador de esta llave se enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce que tendrán Francia y Suecia el martes 30 en Nueva Jersey.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada