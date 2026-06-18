Paraguay enfrenta a Turquía sin margen de error en el Mundial 2026

La selección de Paraguay se enfrenta este viernes a Turquía, desde las 23:00 horas (03:00 GMT) en el Levi's Stadium de San Francisco, en la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, un partido en donde la albirroja no tiene margen de error y está obligada a ganar para mantener la ilusión en el torneo.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro tuvieron un debut para el olvido al perder por 4-1 ante el anfitrión Estados Unidos, por lo que tiene la obligación de sumar los tres puntos para seguir con opciones de clasificación.

La oncena que usará Paraguay será con Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Turquía, dirigido por el italiano Vincenzo Montella, también está con esa presión, tras caer ante Australia en la primera fecha de la fase grupal.

Una derrota en cualquiera de ambos casos comprometería la última jornada del Grupo D y quien la sufra probablemente tendría que depender de otros resultados en este torneo de 48 equipos para mantenerse con vida en la Copa del Mundo y buscar la clasificación como uno de los mejores terceros.

Del mismo modo, ambos equipos jugarán sabiendo el resultado del otro partido del Grupo D, que protagonizarán Estados Unidos y Australia en el primer turno de la jornada, a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Seattle.

La formación de Turquía será con Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, İsmail Yuksek; Baris Alper Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu.

El duelo será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton.

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