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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Pochettino vivió tenso cruce con la prensa tras el Estados Unidos-Turquía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico argentino defendió la campaña de su equipo pese a la derrota 3-2 ante Turquía en el cierre de la fase grupal del Mundial.

Pochettino vivió tenso cruce con la prensa tras el Estados Unidos-Turquía
 EFE
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El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa luego de la derrota 3-2 ante Turquía por el Mundial, resultado que no impidió que el cuadro norteamericano terminara como líder del Grupo D.

El entrenador argentino se mostró incómodo con el tono de las preguntas y reclamó que la prensa no valorara la clasificación como puntero. "No puede ser posible que Turquía celebre tres puntos, Australia celebre avanzar, Paraguay celebre avanzar... y que ustedes no digan felicitaciones por ganar el grupo. Es un poco triste", sostuvo.

Pochettino insistió en su molestia y dejó una frase clara antes de abandonar la sala: "Necesito recordarles a todos que ganamos el grupo, perdón muchachos, ganamos".

Turquía marcó el gol del triunfo en el octavo minuto de descuento, en la última jugada del partido.

El técnico también recordó que Estados Unidos ya tenía asegurado el primer lugar, motivo por el que realizó una amplia rotación en la formación. De hecho, solo Ricardo Pepi y Weston McKennie repitieron titularidad, mientras jugadores como Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards y Antonee Robinson no sumaron minutos al estar al borde de la suspensión.

Estados Unidos enfrentará ahora a Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final, duelo para el que Pochettino se mostró confiado pese al traspié ante Turquía. "Somos un equipo mucho mejor ahora que antes. Eso será puesto a prueba en el próximo partido", afirmó.

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