"Una carrera contra el tiempo": Urgen maquinaria para rescatar sobrevivientes en Venezuela

Habitantes de la localidad costera de Catia La Mar, una de las zonas más afectadas por los terremotos del miércoles en Venezuela, reclamaban este viernes el envío de maquinaria pesada para la recuperación de los cuerpos que quedaron atrapados bajo los escombros.

Los habitantes de Playa Grande demandaron, enfadados, atención para su comunidad. Hasta la mañana de este viernes, numerosos residentes continuaban removiendo escombros con sus manos, palos, palas, picas y martillos.

Ya han pasado casi 40 horas y, según señalaron a EFE, la mayoría de los cadáveres que han salido de allí han sido rescatados por ellos mismos.

"Estamos sin herramientas, de manera muy precaria. Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado, profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor ya se está volviendo insoportable", dijo a EFE José Ramírez.

Más de 70 mil damnificados

El estado de La Guaira, específicamente en sectores como Los Corales y Caraballeda, se ha convertido en el epicentro de la tragedia. Según reportes de la presidencia, más de 100 edificios han colapsado totalmente, dejando a unas 70.000 familias damnificadas.

A pesar de la magnitud del desastre, la ayuda en estas zonas ha sido calificada como "escasa" por los propios vecinos y voluntarios.

Además de La Guaira, los estados de Falcón, Miranda, Aragua y el Distrito Capital reportan daños severos. Mientras 16 países han enviado contingentes de apoyo, la población civil en redes sociales continúa solicitando con urgencia tapabocas, grúas e implementos básicos para remover los restos de lo que alguna vez fueron sus hogares.

"Estamos trabajando con las manos porque no tenemos equipo, herramientas para trabajar y rescatar personas con vida y recuperar cadáveres. Es una carrera contra el tiempo porque sin equipos, sin el material necesario, personas que están con vida atrapadas se nos hace difícil accesar", manifestó un rescatista a la cadena del Reino Unido Sky News.

"Ellos atrapados ahí, se les va acabando el oxígeno. Si están aprisionados, una lesión, van debilitando su cuerpo y van a fallecer. Entonces va a ser recuperación de cadáver y no extracción de personas", advirtió.