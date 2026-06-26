Monckeberg cuestiona ataques a Matthei y pide separar los roles en el oficialismo

El oficialismo se vio envuelto esta semana en un nuevo cruce luego de que el diputado republicano Agustín Romero calificara a la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, como una figura "irrelevante".

En ese contexto, el exministro Cristián Monckeberg (RN) llamó a separar los roles dentro del bloque oficialista y advirtió que las diferencias políticas no pueden traducirse en descalificaciones personales.

En El Primer Café, Monckeberg remarcó que "Evelyn Matthei no es vocera de Chile Vamos. Tiene su particular visión, mirada de las cosas. Pero también fue candidata presidencial nuestra y, por lo tanto, todos los agradecimientos y reconocimientos".

El exsecretario de Estado sostuvo que el foco "se tiene que concentrar en apoyar al Gobierno, en marcar su matiz, en poner los puntos sobre la mesa, en aportar en una mirada distinta a la conducción del Gobierno".

En esa línea, enfatizó que las colectividades que respaldan al Presidente mantienen identidades distintas y que eso debe ser reconocido.

"Aquí está gobernando el Partido Republicano y nosotros estamos colaborando, como el propio Presidente lo señaló, en este gobierno. No se ha conformado una coalición. Yo espero que en algún minuto se avance a algo más políticamente profundo, de proyección política, social, y dejemos de lado la emergencia que yo creo que vamos transitando hacia allá", afirmó.

Sin embargo, Monckeberg cuestionó el tono de las críticas dirigidas contra la exabanderada de Chile Vamos.

"¿Faculta eso para que parlamentarios del sector o del Partido Republicano ataquen de manera verbal tan brutalmente a Evelyn Matthei? Yo creo que no", enfatizó.

A su juicio, las diferencias entre los partidos oficialistas seguirán existiendo, pero deben abordarse sin renunciar a las identidades de cada colectividad.

"Nosotros vamos a tener este debate de manera permanente. (...) No hay que dudar en seguir manteniendo ese debate interno dentro del gobierno para que las cosas resulten. Y entender que el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, no es lo mismo que la UDI, que Renovación Nacional, que Evópoli, que están también apoyando al gobierno. Entonces, no es fácil, pero nadie puede renunciar a su esencia y nosotros no lo vamos a hacer".