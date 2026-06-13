Pochettino y su debut con Estados Unidos en el Mundial: Lo importante es cómo se termina

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, celebró la victoria ante Paraguay este viernes en el debut mundialista de Los Ángeles, aunque matizó que lo importante no es cómo se comienza, "sino cómo se termina".

"El rendimiento fue realmente bueno. Jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan dos partidos por jugar. Disfrutaremos, pero sabiendo que necesitamos tratar de hacerlo mejor que este partido", sostuvo.

Seguido a ello, puntualizó: "Argentina empezó perdiendo en el Mundial de Catar contra Arabia Saudita y acabó ganando el Mundial. Lo importante es cómo se transita en el torneo y, lo más importante, cómo termina".

Tras este compromiso, calificado como "una noche donde salió todo bien" por Pochettino, Estados Unidos hará frente a Australia el viernes 19 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Lumen Field de Seattle.