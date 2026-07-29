ISP confirmó diagnóstico de malaria en marino fallecido en Talcahuano

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó este miércoles un caso de malaria importada como la causa clínica detrás de la muerte de un marino mercante de nacionalidad vietnamita en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

La confirmación de esta patología infecciosa permitió a la Autoridad Sanitaria de la Región del Biobío descifrar el origen del cuadro febril y descartar el riesgo de transmisión local.

El paciente formaba parte de la tripulación del buque quimiquero NV Athena, nave que zarpó desde Asia con escala en África y que debió recalar de emergencia frente a las costas de Tomé por el grave estado de salud del trabajador.

El marino había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo un complejo cuadro febril hemorrágico donde finalmente falleció, mientras que un segundo tripulante permanece ingresado bajo medida de aislamiento preventivo.

Las muestras biológicas procesadas por el ISP permitieron confirmar la presencia de malaria, descartando de forma paralela otras infecciones virales de alta complejidad como el virus del Ébola.

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que un diagnóstico de malaria importada fue la causa detrás de la grave afectación de un marino mercante vietnamita en Talcahuano. (FOTO: ATON)

Por qué se descarta un brote de malaria en la Región del Biobío

A pesar de la gravedad del diagnóstico, las autoridades de salud enfatizaron que la malaria no puede propagarse en la zona.

La enfermedad se transmite mediante la picadura de la hembra del mosquito Anopheles infectada por el parásito Plasmodium, un insecto que no habita en la zona centro-sur del país.

"Tras la aplicación de exámenes del Instituto de Salud Pública que confirman diagnóstico de malaria en este caso, y considerando que dicha enfermedad es principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la región del Biobío, y al que se determinó que no existe el riesgo para la tripulación, se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto", informó la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas.

Sin riesgo para la tripulación y autorización de zarpe

Al no existir el mosquito Anopheles en el ecosistema regional, el ciclo epidemiológico de la malaria no se puede completar en el territorio local.

Del mismo modo, la evaluación realizada por el equipo de salud ambiental determinó que el resto de los tripulantes del NV Athena no presentan condiciones de riesgo infeccioso para terceros.