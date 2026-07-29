ENAP informó alza de casi 33 pesos en las gasolinas y de 28,5 en el diésel

Las gasolinas de 93 y 97 octanos sufrirán un alza de 32,9 pesos por litro, mientras que el diésel subirá 28,5 pesos por litro a partir de este jueves en todo el país.

Así lo informó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en su informe semanal emitido este miércoles, confirmando además que el kerosene y el GLP vehicular mantendrán sus precios sin variaciones.

De acuerdo con el desglose entregado por la compañía estatal, las variaciones proyectadas para el mercado distribuidor son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: +32,9 $/lt.

Gasolina de 97 octanos: +32,9 $/lt.

Diésel: +28,5 $/lt.

Kerosene: 0,0 $/lt.

GLP vehicular: 0,0 $/lt.

Rol de ENAP y la fijación de precios al consumidor final

En el mismo documento, la entidad estatal remarcó el marco legal y de mercado en el que opera la comercialización de derivados del petróleo en Chile, enfatizando la autonomía de las empresas distribuidoras en la determinación de las tarifas de venta al público.

Según explicó, la ENAP "tiene entre sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes. Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno".

El reporte confirma un incremento directo en el costo por litro de las gasolinas de 93 y 97 octanos. (FOTO: ATON)

"En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo", precisó el organismo.

Factores considerados en el cálculo semanal

Desde ENAP detallaron que la estimación considera "precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile)".

"Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO). Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)", se precisó.