Poyet cargó contra seleccionados de Uruguay: "¿No te bancas una charla de 20 minutos?"

El exfutbolista y entrenador uruguayo Gustavo Poyet, con paso por U. Católica, cuestionó con dureza a los jugadores de la selección de Uruguay, luego de que Marcelo Bielsa reveló que el plantel pidió acortar las charlas técnicas durante su proceso en la Celeste.

Poyet reaccionó a la conferencia de despedida del técnico argentino y lanzó una fuerte crítica contra los futbolistas: "¿No te bancas una charla de 20 minutos? Estás todo el día al pedo en un hotel", dijo a Radio Uruguay.

El exentrenador de la UC también apuntó al peso que puede tomar un plantel en las decisiones internas de un cuerpo técnico: "Hasta dónde le das ese poder a los jugadores y cedes como entrenador", señaló.

De todas maneras, Poyet marcó una diferencia entre los reclamos internos y la actitud del equipo en la cancha, pues aseguró que los futbolistas uruguayos "se partieron la cara" durante el Mundial.

Además, el exseleccionado charrúa pidió una revisión profunda en la Asociación Uruguaya de Fútbol tras la eliminación en la fase de grupos, con empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, además de una derrota frente a España.