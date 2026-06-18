Preocupación por el estado de salud del padre de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, se encuentra en Buenos Aires realizándose un tratamiento, según informó este jueves el periodista rosarino Germán de los Santos.

El comunicador utilizó sus redes sociales para entregar una actualización sobre la situación del padre del capitán de la selección argentina y aclaró que la versión que circuló durante la jornada era errónea.

"Jorge Messi se está realizando un tratamiento en Buenos Aires. El rumor es totalmente erróneo, por lo menos hasta las 13 horas", publicó de los Santos en su cuenta de X, descartando informaciones que apuntaron a su fallecimiento.

El periodista trasandino Eduardo Feinmann contó en Radio Mitre que Jorge Messi "tiene un problema bastante grave, no está bien de salud. Hace tiempo, varios meses, desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud".

El futbolista trasandino evidenció su preocupación en el último partido ante Argelia y llegó a las lágrimas tras el primero de sus tres goles mundialistas.