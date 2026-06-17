Qué se sabe del dron derribado durante un entrenamiento de Corea del Sur en México

La Asociación de Fútbol de Corea del Sur informó que las autoridades mexicanas derribaron un dron no autorizado que sobrevoló el entrenamiento a puerta cerrada de su selección, realizado en el centro deportivo Verde Valle de Guadalajara.

El incidente ocurrió durante la preparación del equipo asiático para el partido de este jueves contra México, y fue detectado por el equipo de seguridad de la delegación surcoreana, que dio aviso inmediato a efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército que custodiaban el recinto.

Según detalló la federación, el Grupo Especial Antidrones identificó el aparato y lo derribó mediante sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, debido a que se encontraba en un área no permitida. El dron cayó fuera del centro de entrenamiento, pero cuando los oficiales fueron a buscarlo ya no estaba.

"Antes de que llegara el equipo nacional, dos hombres extranjeros sospechosos de ser los operadores huyeron con el dron", señaló la federación surcoreana, que además informó el hecho a la FIFA y solicitó una investigación policial.

De todas formas, la delegación aseguró que "no hubo ningún impacto en la exposición" de sus trabajos tácticos, debido a que el vuelo se produjo durante la fase de calentamiento de los jugadores. El entrenamiento terminó con normalidad y sin nuevos incidentes.