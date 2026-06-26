Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Rezaeian igualó las acciones para Irán tras un potente remate sin ángulo
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Autor: Redacción Cooperativa
El lateral interceptó un balón suelto en área egipcia y puso el 1-1 en Seattle.
El lateral interceptó un balón suelto en área egipcia y puso el 1-1 en Seattle.
Ramin Rezaeian puso el 1-1 para Irán ante Egipto en Seattle, en el cierre del Grupo G del Mundial 2026.
El lateral interceptó un rebote del portero Shobeir y definió sin ángulo con un fuerte remate que se hundió en el fondo de la red.