Scaloni y la defensa del título mundial: Jugar tranquilos es la clave

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, manifestó su sentir en una conferencia de prensa previa al debut del combinado albiceleste ante Argelia por el Grupo J del Mundial de Norteamérica.

"Estamos tranquilos y enfrentaremos a un buen equipo. Llegamos en un buen momento", afirmó el estratega.

Con respecto a las dudas sobre la disponibilidad del portero Emiliano "Dibu" Martínez, el DT aseguró que "Emiliano está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

Además, despejó la incertidumbre que rondaba en torno a los problemas físicos que habían presentado Lionel Messi, estrella del equipo y Julián Álvarez, delantero considerado como el titular por Scaloni.

"Leo siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián tuvo el problema en el tobillo pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción", dijo.

El entrenador negó que el grupo esté sufriendo una presión adicional, y garantizó que la plantilla sabe manejar esos efectos.

"En los últimos años hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave. Y sí en todo caso se siente tensión, les pasa a todos, pero es importante sentirse orgullosos de dar todo pase lo que pase", explicó Lionel Scaloni.

"Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso", agregó.

Sobre Argelia

El entrenador campeón con Argentina en Catar 2022 también tuvo palabras para la selección argelina, a la que elogió.

"Argelia tiene buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie. También tiene poder de adaptación a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y nos pondrá, seguramente, las cosas difíciles".

"Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles", agregó.

Sin embargo, fue enfático en restarle mérito al encuentro, declarando que "ya tenemos la experiencia del último Mundial sobre que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante".

Argentina formará parte del Grupo J, en el que debutará mañana 12 de junio frente a Argelia a las 21:00 horas (01:00 GMT) en Kansas, mientras sus dos siguientes compromisos los jugará en Dallas frente a Austria el 22, más el cierre de la fase grupal con Jordania el día 27.