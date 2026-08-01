David Bravo y los "76 meses de crisis laboral": Chile espantó la inversión, no fue gratis la discusión constitucional

El economista y director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, abordó en Cooperativa el alza de la tasa de desempleo -que llegó a 9,4% entre abril y junio- y apuntó, entre otros factores, al "espanto de la inversión" en el país producto de las discusiones constitucionales entre los años 2021 y 2023.

"¿Por qué otros países (latinoamericanos) salieron de la crisis (de empleo) del 2020 y 2021 (causada por la pandemia) y nosotros no? Se debe a causas propias, bien internas, que van desde los procesos que hemos tenido", sostuvo quien fue coordinador de los asesores que colaboraron en la mesa de reactivación laboral convocada por el Gobierno.

"Recordemos que en Chile, de alguna manera, se espantó la inversión con toda la discusión... no fue gratuita la discusión sobre reformas constitucionales, que finalmente nos llevó de un modelo a otro y, finalmente, terminó en lo que conocemos", dijo Bravo.

El indicador de cesantía, "junto con los otros que vienen en las cifras del INE, siguen expresando de manera muy clara que estamos en una crisis en el mercado laboral, que en verdad es de larga data. En estricto rigor, nunca nos hemos recuperado después de la crisis del coronavirus", reiteró el máster en Economía en la Universidad de Harvard.

"Estos números que nos entregaron el día de ayer (viernes) indican que ese déficit de empleos que tenemos en Chile es todavía de 300 mil empleos, 297 mil para ser precisos. Ese es el número de ocupados adicionales que nosotros deberíamos haber tenido este mes. Es una situación que es muy anómala y que es de Chile, porque Latinoamérica ya recuperó esa tasa de ocupación prepandemia. El país (también) se compara mal con la OCDE", indicó.

El Gobierno anterior "acentuó el problema"

El economista también señaló que los niveles críticos de desempleo aparecieron porque "no se reconoció en el Gobierno anterior que nos encontrábamos en una situación de mercado laboral en crisis, y no se tomaron las medidas necesarias. Además, se acentuó el problema con medidas que han terminado siendo anti-empleo", como las 40 Horas y la reforma de pensiones.

Por ello, desde la mesa de reactivación laboral, Bravo sostuvo que le pidieron al actual Ejecutivo de Kast "operar en todos los frentes. Se ha perdido tanto tiempo, que hay que hacerlo simultáneamente y eso va a requerir de mucha capacidad también del sistema político".

Ahora, "tenemos que preguntarnos siempre: '¿esta medida que estamos aplicando va a generar más empleo, sí o no?' Si lo hará, hay que empujarla, y si hay medidas muy legítimas que eventualmente pueden tener riesgos de disminuir el empleo, hay que inhibirse o hay que postergarlas hacia un mejor momento en el mercado laboral", señaló.

"Ese tipo de cosas, por ejemplo, habría sido básica para no estar en la situación que tenemos hoy día", cerró el economista UC.