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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Senegal arrasó con Irak y sueña con el pasaje a dieciseisavos del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El conjunto africano metió gran presión a los otros grupos en la lucha por los cupos de mejores terceros.

Senegal arrasó con Irak y sueña con el pasaje a dieciseisavos del Mundial
 EFE
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Senegal se destapó con una goleada histórica de 5-0 ante Irak que le permitió acercarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros, a la espera de que se cierren los otros grupos.

El equipo de Pape Thiaw, obligado a ganar después de las derrotas ante Francia (3-1) y Noruega (3-2), encontró el partido que necesitaba ante un Irak en similares condiciones, pues ambos llegaban sin puntos.

Senegal tardó muy poco en inclinar el duelo: A los tres minutos ya había provocado su primer córner y en el saque de esquina siguiente Abdoulaye Seck ganó por arriba para el 1-0, aunque oficialmente se le terminó otorgando el tanto a Habib Diarra.

El gol confirmó el plan senegalés y acentuó los problemas iraquíes, a los que se sumó la expulsión de Rebin Sulaka (12') por derribar con un agarrón a Sadio Mané cuando el delantero se escapaba de cara aportería. El árbitro Anthony Taylor mostró inicialmente amarilla, pero el VAR corrigió la decisión.

Irak se replegó, cedió el balón y buscó salidas largas para Ali Jasim o Ali Al-Hamadi, pero Senegal abortó casi todas.

La segunda parte convirtió el dominio senegalés en castigo: Ismaila Sarr (56'), un doblete de Pape Gueye (59', 71') e Iliman Ndiaye (82') pusieron el título de goleada a su triunfo.

Los postes y el arquero Ahmed Basil impidieron una paliza aún mayor para "Los Leones de Teranga", que apuntaban a cosechar la mejor diferencia de gol posible.

De esta manera, Senegal terminó en el Grupo I con tres puntos y diferencia de gol de +5; escalando para ser momentáneamente el quinto mejor tercero del torneo .

Siendo ocho los clasificados por esa vía, Escocia quedó totalmente eliminado al ser relegado al noveno puesto de esa tabla paralela, encendiendo además las definiciones restantes en los otros grupos.

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