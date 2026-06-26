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Su cara lo dijo todo: La reacción de Bielsa tras el error de Muslera y el gol de España a Uruguay
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El argentino no lo podía creer tras el fallo del guardameta.
El argentino no lo podía creer tras el fallo del guardameta.
Alex Baena anotó para España ante Uruguay en el cierre del Grupo H del Mundial en Guadalajara y el técnico argentino Marcelo Bielsa reaccionó con una mirada incrédula, por el lamentable error del arquero Fernando Muslera.
Revisa la reacción de Bielsa tras el error de Muslera y el gol de España: