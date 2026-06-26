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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Su cara lo dijo todo: La reacción de Bielsa tras el error de Muslera y el gol de España a Uruguay

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino no lo podía creer tras el fallo del guardameta.

Su cara lo dijo todo: La reacción de Bielsa tras el error de Muslera y el gol de España a Uruguay
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Alex Baena anotó para España ante Uruguay en el cierre del Grupo H del Mundial en Guadalajara y el técnico argentino Marcelo Bielsa reaccionó con una mirada incrédula, por el lamentable error del arquero Fernando Muslera.

Revisa la reacción de Bielsa tras el error de Muslera y el gol de España:

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