Suecia goleó a Túnez y tomó el liderato del Grupo F en su estreno por el Mundial

Suecia tuvo un contundente estreno en la Copa Mundial 2026 y le endosó un 5-1 a Túnez en el Estadio Monterrey, resultado que le permitió tomar el liderato del Grupo F en su estreno tras el empate protagonizado por Países Bajos y Japón.

El equipo dirigido por Graham Potter ratificó su jerarquía desde el arranque y no dio tregua. Yasin Ayari (7') batió la resistencia tras una serie de ocasiones desperdiciadas y Alexander Isak (30') aumentó la ventaja con una carrera personal.

Si bien Omar Rekik (43') puso el descuento antes del descanso, aquello no fue suficiente y Viktor Gyökeres (59') junto a Mattias Svanberg (84') se sumaron a la fiesta de anotaciones ante los errores del combinado africano.

Con el postrero tanto del propio Ayari (90+6'), los nórdicos sumaron 3 unidades para encabezar un grupo que tiene a Países Bajos y Japón con un punto. En tanto, los dirigidos por Sabri Lamouchi quedaron rezagados con la diferencia de gol.

Para su siguiente desafío, Sueca se medirá ante los neerlandeses en el NRG Stadium de Houston este próximo 20 de junio a las 13:00 horas. En tanto, el elenco africano hará lo propio ante los nipones en el mismo recinto, pero el 21 de dicho mes y a las 00:00 horas.