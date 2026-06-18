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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Suiza goleó a Bosnia y celebró su primer triunfo en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro helvético se destapó en el último cuarto de hora.

Suiza goleó a Bosnia y celebró su primer triunfo en el Mundial 2026
 EFE
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La selección de Suiza se llevó su primer festejo en la Copa del Mundo 2026 gracias a un sólido marcador de 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina por la segunda fecha del Grupo B en Los Angeles.

La solución de los helvéticos para romper la paridad llegó desde la banca con un doblete de Johan Manzambi (74', 90'), además de los goles de Rubén Vargas (84') y Granit Xhaka (90+7').

Ermin Mahmic (90+3') marcó el descuento para un elenco bosnio que sufrió la expulsión de Tarik Muharemovic al minuto 80.

- Más detalles en intantes.

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