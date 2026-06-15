"Tocar la guitarra es fácil": Chilavert barrió con Gustavo Alfaro y los jugadores paraguayos tras dura derrota

El histórico exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert volvió a encender la polémica con duras declaraciones dirigidas tanto al director técnico Gustavo Alfaro como al plantel de futbolistas de la "Albirroja", luego de la caída por 1-4 ante Estados Unidos.

Fiel a su estilo directo, el exguardameta cuestionó la actitud del equipo una vez finalizado el encuentro y criticó la falta de enfoque profesional de los seleccionados.

"Perdimos por goleada con Estados Unidos y estaban todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si estuvieran en Disney...", lanzó Chilavert en declaraciones que remecieron el entorno del fútbol paraguayo.

El otrora portero de Vélez Sarsfield también apuntó a la diferencia de jerarquía que, a su juicio, exhibió Paraguay frente a su rival, utilizando una particular metáfora para graficar la situación.

"Se le engañó a la gente. Fuimos a enfrentar aviones de guerra y nosotros llevamos al Súper Tucano", sostuvo respecto a la preparación y el planteamiento del compromiso.

Sin embargo, los dardos más complejos fueron dirigidos al seleccionador argentino Gustavo Alfaro. Chilavert desestimó el discurso del estratega y le atribuyó la responsabilidad del presente del equipo.

"Lo único que hace bien Alfaro es hablar. Tocar la guitarra es fácil, la realidad en el Mundial es otra. La culpa es suya", sentenció de forma categórica.

Finalmente, el exreferente guaraní analizó el estado anímico de los futbolistas en la cancha, ejemplificando con la situación del volante Diego Gómez.

"El chico Gómez llorando estaba emocionalmente mal. Hubo miedo escénico", concluyó Chilavert, evidenciando su preocupación por el aspecto psicológico de la escuadra paraguaya de cara a los desafíos futuros.