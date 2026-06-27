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Trossard, De Bruyne, Lukaku y Saelemaekers marcaron para el triunfo belga ante Nueva Zelanda
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Autor: Redacción Cooperativa
La selección europea terminó en primer lugar del Grupo G.
La selección europea terminó en primer lugar del Grupo G.
Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers marcaron los goles en la victoria 5-1 de Bélgica sobre Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver por la tercera fecha del Mundial 2026.