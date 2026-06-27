Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago7.7°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Trossard, De Bruyne, Lukaku y Saelemaekers marcaron para el triunfo belga ante Nueva Zelanda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección europea terminó en primer lugar del Grupo G.

Trossard, De Bruyne, Lukaku y Saelemaekers marcaron para el triunfo belga ante Nueva Zelanda
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers marcaron los goles en la victoria 5-1 de Bélgica sobre Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver por la tercera fecha del Mundial 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada