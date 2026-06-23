Un brujo ghanés amenazó a Harry Kane: "Estoy trabajando para detenerlo"

Harry Kane sumó un particular "rival" antes del duelo entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026, luego que el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam aseguró que trabaja para frenar al delantero de Bayern Munich.

"Estoy trabajando sobre Harry Kane. Ya he demostrado en el pasado de lo que soy capaz, así que sé perfectamente qué debo hacer para detenerlo. Soy muy conocido por mis predicciones. No le deseo una lesión grave; solo lo suficiente para que no pueda rendir bien contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana", declaró Bonsam, según recogió El Mundo.

No es la primera vez que Bonsam acapara titulares, pues antes del Mundial de Brasil 2014 afirmó que las molestias físicas de Cristiano Ronaldo eran consecuencia de sus trabajos. Más allá de las supersticiones, Kane aparece disponible para liderar a Inglaterra ante Ghana.