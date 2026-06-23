Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.7°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Justicia rechazó solicitud de Polizzi de suspender arraigo para viaje a club de Rumania

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La imputada en la arista Lencería del caso convenios buscaba salir del país por un mes.

El CDE y el Ministerio Público apuntaron a que ya recibe altos ingresos mensuales, superiores a los seis millones de pesos.

Justicia rechazó solicitud de Polizzi de suspender arraigo para viaje a club de Rumania
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Justicia rechazó este martes la solicitud de Camila Polizzi, principal imputada en la "arista lencería" del caso convenios, de suspender su arraigo nacional por un mes ante una oportunidad laboral en la ciudad de Bucarest, en Rumania.

El viaje de Polizzi, que estaba programado para este miércoles, consistía en la realización de actividades en un club y otras opciones de negocio.

El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellantes en la causa, aludieron a que la imputada reporta, pese a sus cautelares actuales, ingresos mensuales promedio de seis millones y medio de pesos, por lo que no existe una real necesidad de salir del país.

Tras conocer la decisión, Polizzi dijo que "ya van a ser casi tres años desde la formalización, la verdad es que nosotros hemos respetado todo el proceso, hemos cumplido al pie de la letra con todas las restricciones y también con las cautelares, que han ido variando en el tiempo, partiendo por dos años de un arresto total y que ahora me encuentro con un arresto parcial, con el que ya he desarrollado algunos trabajos, desplazándome de Concepción a Santiago de forma periódica, volviendo siempre a cumplir mi cautelar como corresponde".

"Nada más que lamentar que el tribunal no considerara esto para autorizar este viaje, que tenía finalidades laborales y de negocios, que es confidencial. Vamos a seguir intentando, quizás más adelante. Es una invitación formal, apostillada de forma notarial, desde otro país y la verdad es que son oportunidades que se presentan", lamentó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada