Uruguay quiere comenzar con el pie derecho en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita

La selección de Uruguay comienza este lunes ante Arabia Saudita su aventura en el Mundial 2026, a la que llega después de un ciclo repleto de altibajos y con la ilusión de olvidar la dolorosa eliminación en la fase de grupos en Catar 2022.

El Hard Rock Stadium de Miami (Florida), con capacidad para casi 65.000 espectadores, será el escenario para este encuentro que se disputará a las 18:00 horas (22:00 GMT).

Uruguay afronta este partido tras complicaciones en su viaje desde México a Miami a raíz de un error de la FIFA.

La formación probable será con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Por su parte, el conjunto asiático viene de lograr la clasificación ante Irak e Indonesia. Además no cuenta con bajas considerables para el debut ante los sudamericanos, por lo que la posible alineación será con: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Al-Boushal; Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr; Salem Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.

Este duelo será arbitrado por Maurizio Mariani de Italia, asistido por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni; el cuarto juez será Drew Fischer y Michael Barwegen como asistente del cuarto árbitro

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