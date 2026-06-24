Vinicius aprovechó un error defensivo de Escocia y abrió el marcador para Brasil

Brasil tomó ventaja tempranera ante Escocia en el partido en el Hard Rock Stadium en Miami, en el cierre del Grupo C del Mundial 2026, con un gol de Vinicius, quien aprovechó un error defensivo de los europeos.

El defensa Scott McKenna la perdió ante la presión de Rayan, quien se la cedió a Vinicius y el delantero de Real Madrid usó su habilidad para superar al arquero Gunn y firmar el 0-1 parcial (8').