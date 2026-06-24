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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Vinicius estiró la ventaja de Brasil con un cabezazo ante Escocia en Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los brasileños festejaron al final del primer tiempo.

Vinicius estiró la ventaja de Brasil con un cabezazo ante Escocia en Miami
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Vinicius extendió a 0-2 la ventaja de Brasil sobre Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, con un cabezazo al final del primer tiempo del duelo por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Bruno Guimaraes envió un centro pasado y tras la mala salida del arquero Gunn, Vinicius remató de cabeza para el festejo antes del descanso.

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