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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Al ritmo de "La cuarta estrella": Argentina tuvo desatado festejo en el camarín tras pasar a la final

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los albicelestes sueñan con ganar el bicampeonato el domingo ante España.

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Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras una sufrida remontada ante Inglaterra en Atlanta, y los jugadores, después del partido, festejaron con euforia en el camarín del Mercedes-Benz Stadium, entonando la canción viral que ha acompañado a la albiceleste en el torneo: "La cuarta estrella".

Este tema es una composición que usa la música del recordado clásico "No me arrepiento de este amor" de Gilda, pero con una letra dedicada a la selección albiceleste.

La letra apunta a la Copa "que le robaron al 10" (Diego Maradona) en Estados Unidos 1994, la tercera que conquistaron con Messi en Catar 2022, y el sueño de lograr el bicampeonato.

Revisa el festejo argentino al ritmo de "La cuarta estrella":

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