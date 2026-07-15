El Senado se alista para aprobar, en extensa sesión, la megarreforma de Kast

En una extensa y crucial jornada, la Sala del Senado realiza este miércoles la votación en particular de la megarreforma tributaria y regulatoria del Gobierno de José Antonio Kast.

La sesión estaba citada a contar de las 15:00 horas y, según anticipó la mesa de la Cámara Alta, la discusión superará las ocho horas, extendiéndose hasta la madrugada del jueves, probablemente.

El proyecto llega al hemiciclo tras un complejo paso por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, donde sufrió múltiples modificaciones —en su mayoría solicitadas por el propio Ejecutivo— respecto al texto que visó previamente la Cámara de Diputadas y Diputados.

Debido a estos cambios, la iniciativa no quedará en condiciones de ser despachada hoy a ley, sino que deberá ser derivada el próximo martes a su tercer trámite constitucional en la Cámara Baja. Si allí se formulan nuevos cambios, serán resueltos en una comisión mixta.

Pese a que las fuerzas oficialistas cuentan con la ventaja numérica en el Senado para asegurar la aprobación de las ideas matrices, la jornada se prevé de largo aliento: los parlamentarios deberán fundar sus votos basándose en un extenso dossier técnico que supera las 900 páginas.

Alvarado: "Se va a aprobar en la línea que fijó el Gobierno"

Desde los pasillos del Congreso en Valparaíso, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, evidenció el optimismo que mantiene La Moneda ante este hito legislativo.

"El proyecto tiene varias votaciones hoy, y yo creo que cada una va a ser distinta. El comportamiento de los senadores va a ser en función de las materias que hayan estudiado en las comisiones en las que participaron, pero, en términos generales, soy bastante optimista y creo que el proyecto se va a aprobar de acuerdo a la línea estructural que fijó el Gobierno", sostuvo el secretario de Estado.

Acuerdos frustrados

En paralelo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), relevó las tratativas de consenso que convocó a través de una mesa, y que derivaron en un sorpresivo acuerdo con tres senadores del PPD, que horas después fue desahuciado tras la polémica generada por la indicación del Ministerio de Hacienda que rebajaba de 23% a 22% el Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, la cual posteriormente fue retirada y reconocida como un error.

"Para mí es muy importante, para no cometer errores nuevamente, que veamos qué pasó durante esta discusión. ¿Teníamos tres votos más? Teníamos tres votos más. Eventualmente había más senadores disponibles, principalmente del Socialismo Democrático, pero ellos mismos han dicho que sus problemas internos fueron uno de los argumentos que no propició que esto se concretara", expresó la parlamentaria.

Críticas desde el Congreso y el mundo social

La víspera de la votación ha estado marcada por los cuestionamientos. Desde la oposición, el senador socialista Alfonso de Urresti criticó la "excesiva rigidez" del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante el proceso de negociación.

En tanto, en el ámbito civil, un bloque de 18 organizaciones sociales y ambientales —entre ellas Greenpeace, Oceana y Fundación Terram— emitió una declaración pública conjunta manifestando su rotundo rechazo al articulado.

"Aprobar el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional (Boletín N°18.216-05) será un gran retroceso para la protección del océano, la institucionalidad ambiental y los derechos humanos, entre ellos de participación y acceso a la justicia, que Chile se comprometió a proteger y promover cuando adhirió al Acuerdo de Escazú. En simple, este proyecto, tal y como está planteado, significa aumentar las brechas en materia de justicia ambiental y protección de ecosistemas, siendo especialmente preocupante la afectación al mar chileno", acusaron las organizaciones.

Según los firmantes, uno de los grandes beneficiados con la propuesta legal sería la industria salmonera, cuya expansión —aseguran— se vería "facilitada al permitir que numerosos proyectos se desarrollen al margen de la evaluación ambiental, profundizando con ello sus impactos sobre los ecosistemas marinos".