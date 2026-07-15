Argentina mostró su estirpe de campeón ante Inglaterra y se citó en la final con España

En un tenso y aguerrido partido, Argentina logró una agónica remontada de 2-1 contra Inglaterra en el tiempo adicional para avanzar a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca de su segunda estrella al hilo.

Pese a las palabras de Lionel Scaloni en la previa señalando que "solo es un partido de fútbol", desde los himnos nacionales se sintió el "clima de guerra". El trámite del juego acompañó al ímpetu esperado de "clásico".

Ambos equipos protagonizaron un duelo friccionado, con una lucha en el medio de la cancha y defensas efectivas a la hora de intervenir. Nada más iniciado el duelo, los jugadores trasandinos iniciaron una refriega alegando una inexistente falta a Lionel Messi.

Si bien Inglaterra estuvo más arriba en la cancha durante el primer tiempo, el análisis, paciencia y tensión impidieron llegadas reales de peligro. Lo interesante de la primera etapa fue el factor emocional, pues el juego se entrecortó constantemente con infracciones y salidas de balón.

En la segunda etapa los "Three Lions" lograron concretar con un perfecto centro pasado de Morgan Rogers y la aparición de Anthony Gordon (54') a las espaldas de Nahuel Molina para batir a Emiliano "Dibu" Martínez.

Sin embargo, el DT Thomas Tuchel dispuso un inmediato repliegue para defender el 1-0, aún con mucho partido por delante: Aquello finalmente le costó el partido.

La Albiceleste, vestida con uniforme alternativo, se instaló en campo británico y aportilló el área con varios remates a portería. Dos tiros al palo y el arquero Jordan Pickford fueron clave para postergar las anotaciones sudamericanas.

Lionel Messi lideró el armado de jugadas y concretó sendas asistencias para Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez en los descuentos (90+1') para desatar la locura argentina en Atlanta con el pase a la final.

Ahora, Argentina jugará su segunda final consecutiva y la octava de la historia en búsqueda de ser el primer bicampeón tras Brasil en 1958 y 1962. El duelo con España por el título será este domingo 19 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT).

En tanto, Inglaterra tendrá que conformarse con el partido por el tercer puesto ante Francia el sábado 18, a las 17:00 (21:00 GMT).