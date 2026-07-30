Arbitro de la final del Mundial y su diálogo con Messi: "Se comportó de forma correcta"

El exárbitro esloveno Slavko Vincic rompió el silencio y repasó lo que fue su experiencia como juez principal en la definición entre las selecciones de Argentina y España, abordando el clima de tensión que se vivió en la cancha y su interacción con la figura del encuentro, Lionel Messi.

En una actividad realizada en Brdo pri Kranju, el excolegiado reflexionó sobre el peso que significó impartir justicia en dicho compromiso: "La responsabilidad es enorme cuando toda tu carrera arbitral se reduce a un solo partido. Sabía que la mayor parte del trabajo consistiría en dirigir el encuentro: cuándo detenerlo y cuándo permitir que la acción continuara", sostuvo.

En esa misma línea, remarcó la dificultad de controlar las emociones en un duelo de tal envergadura. "Es la final del Mundial. La mentalidad y las reacciones de los jugadores son diferentes, y dada la importancia del partido, hay que entenderlo todo. El mayor reto es gestionar todo correctamente durante el partido", explicó.

Pese a la exigencia del juego, el juez esloveno hizo un balance positivo sobre el cometido de la terna arbitral, destacando que pasaron desapercibidos tras el pitazo final. "No fuimos tema de conversación después del partido, lo que demuestra que hicimos bien nuestro trabajo en general. Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta", afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre el cruce de palabras que tuvo con el capitán trasandino, prefirió mantener el secreto de sumario, aunque alabó la postura del delantero. "¿Mi charla con Messi? Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que se comportó de manera deportivamente correcta", cerró.