"¿Cómo mata al papá de Messi?": José Antonio Neme hizo noticia con aparición en TV de Argentina

José Antonio Neme, periodista y conductor de Mega, hizo noticia en Argentina luego de aparecer sorpresivamente en el programa "Por el Mundo Mundial" de Telefe, conducido por Alejandro "Marley" Wiebe, durante la previa de la final del Mundial entre Argentina y España.

Desde Times Square, el comunicador se presentó como un "chileno admirador y seguidor de la cultura argentina", pero rápidamente recordó el error protagonizado por la actriz y animadora Florencia Peña, quien afirmó equivocadamente que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido.

"¿Qué pasó por la cabeza de Florencia Peña ese día que dijo lo que dijo? ¡¿Cómo mata al papá de Messi en el Mundial de Messi?!", preguntó Neme, provocando la sorpresa del conductor argentino y convirtiéndose en protagonista de la transmisión.