Senapred reporta casi 100 mil aislados por temporal entre Atacama y La Araucanía

Senapred reporta que se mantiene la cifra de cinco fallecidos por el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Atacama y La Araucanía, de acuerdo a un reporte dado a conocer durante la mañana de este lunes.

Al menos cuatro personas se han reportado como desaparecidas (tres en Coquimbo y uno en Atacama), además de 2.205 damnificados, 99.000 aislados, 17 lesionados y 1.100 albergados.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que "se reportan 35 viviendas destruidas en este tramo, 1.154 con daño mayor, 14.454 con daño menor y 1.495 con daño en evaluación".

La situación es más compleja en la Región de Coquimbo, aunque se descartó -por ahora- decretar un estado de excepción constitucional.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que evalúa extender el decreto de emergencia preventiva por everto climático.

"Nosotros vamos a disponer todo lo que sea necesario para poder afrontar esta emergencia. Cuando uno entiende bien el sentido y el alcance del estado de excepción constitucional, que fundamentalmente se aplica cuando hay una necesidad imperiosa de restablecer elementos de orden público como toque de queda, nos parece que por ahora las necesidades que requiere la emergencia que estamos viviendo no están orientadas a esa decisión específica de la gestión del Estado", añadió.