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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

"Cuti" Romero calificó de "boludeces" las teorías conspirativas sobre el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor argentino se refirió a las especulaciones que rodearon al combinado argentino en el partido con España.

 EFE
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El defensor argentino Cristián Romero salió al paso de las especulaciones surgidas tras la caída frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026 y, en una reciente entrevista, detalló las secuelas físicas que arrastró en la definición.

En conversación en el programa Los Edul, el zaguero de Atlético de Madrid sostuvo: "No pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial".

"Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles, que lo sigo teniendo hasta hoy. No pude entrenar en casi ninguno de los días previos a la final. Llegué con un par de pastillas, infiltrado, pero no me dio más el cuerpo", explicó el jugador que fue reemplazado a los 69 minutos por Facundo Medina.

Para cerrar, Romero desestimó los cuestionamientos al plantel: "Lo que la gente diga o cualquier conocido que quiera generar contenido... no entramos en esas boludeces. Los últimos seis o siete años que tuve la suerte de compartir con esta Selección, siempre dimos lo máximo".

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