España se coronó campeón mundial tras derribar a la Argentina de Messi

La selección española logró el título de campeón en la Copa Mundial 2026 gracias a un duro 1-0 frente a la friccionada defensa de la Argentina de Lionel Messi, que terminó sin bicampeonato.

El encuentro cúlmine del máximo torneo de balompié enfrentaba a un conjunto europeo sólido en defensa y efectivo para golpear en momentos clave, con Lamine Yamal como llamado a ser el desequilibrio por la punta derecha.

Al frente, un elenco sudamericano que tenía la misión de revalidar la corona de Catar 2022 y estaba precedido de victorias ajustadas a punta de pura garra y el empuje que caracteriza al fútbol de nuestra parte del mundo.

Tras la parafernalia típica de Estados Unidos en los grandes eventos -con celebridades, números musicales y la seguridad por la presencia en el MetLife del presidente Donald Trump; con Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, como escudero- se dio inicio a un tenso compromiso.

Ambos elencos hicieron su juego pensando en la posesión y la paciencia, aunque eso no impidió para nada que los jugadores luchen con todo por cada balón, cada cruce y cada respiro en la marcación.

Con el correr de los minutos España dominó la tenencia de balón para mover la balanza hacia terreno argentino. Sin embargo, la retaguardia albiceleste dispuesta por Lionel Scaloni respondió con efectividad y pierna fuerte.

El planteamiento de Luis de la Fuente sirvió para detener los intentos sudamericanos por pasar al ataque, neutralizando totalmente la figura de Messi, quien apenas logró perfilar un par de pases hacia adelante.

La Albiceleste tuvo que aguantar en defensa, pero se quedó con diez por la expulsión de Enzo Fernández. El juego pasó a un trámite rudo, pero la "Furia Roja" mantuvo la calma y Ferran Torres se vistió de héroe con el gol decisivo en la primera jugada del segundo tiempo del alargue (106').

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