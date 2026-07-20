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"Cuti" Romero ignoró a Donald Trump en la entrega de medallas tras la final
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Autor: Redacción Cooperativa
Los hinchas no dejaron pasar el fugaz pero llamativo momento.
Los hinchas no dejaron pasar el fugaz pero llamativo momento.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, logró ser protagonista de la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y el defensor argentino Cristian Romero tuvo un comentado desaire hacia el mandatario norteamericano.
"Cuti" recibió su medalla de plata en manos de Gianni Infantino, para luego pasar de largo frente a Trump, quien disimuló buscando otra medalla de cara al paso de otro jugador.
El gesto de Romero se hizo más evidente pues extendió su mano para saludar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien estaba inmediatamente después de Trump en el pasillo de la tarima.