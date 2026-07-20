"Cuti" Romero ignoró a Donald Trump en la entrega de medallas tras la final

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, logró ser protagonista de la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y el defensor argentino Cristian Romero tuvo un comentado desaire hacia el mandatario norteamericano.

"Cuti" recibió su medalla de plata en manos de Gianni Infantino, para luego pasar de largo frente a Trump, quien disimuló buscando otra medalla de cara al paso de otro jugador.

El gesto de Romero se hizo más evidente pues extendió su mano para saludar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien estaba inmediatamente después de Trump en el pasillo de la tarima.