Diez años después, Messi retorna al escenario de su noche más dolorosa ante la Roja

Lionel Messi volverá este domingo al escenario de uno de los momentos más dolorosos de su carrera. El capitán de Argentina disputará ante España la final del Mundial en el MetLife Stadium, donde en 2016 anunció su renuncia a la selección después de caer frente a la Roja en la definición de la Copa América Centenario.

La selección chilena resistió durante 120 minutos y llevó el partido a la tanda de penales. Messi ejecutó el primer lanzamiento argentino y lo envió sobre el travesaño, mientras Claudio Bravo contuvo el remate de Lucas Biglia para encaminar la segunda consagración consecutiva de Chile.

Tras abandonar el vestuario, el delantero comunicó una decisión que impactó al fútbol argentino. "Ya está, se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio", expresó en la zona mixta del recinto.

Su alejamiento duró pocas semanas. Messi regresó en septiembre de ese mismo año y comenzó un camino que terminó con las conquistas de dos Copas América y el Mundial, logros que transformaron completamente su relación con la hinchada argentina.

Diez años después de aquella derrota frente a la Roja, Messi llegará al MetLife como campeón del mundo, referente indiscutido de la Albiceleste y goleador del presente Mundial con ocho tantos. Ante España buscará levantar nuevamente el trofeo en el mismo lugar donde alguna vez pensó que su historia con Argentina había terminado.