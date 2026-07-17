Senapred proyecta para hoy el peak del temporal entre O'Higgins y Coquimbo

El temporal que afecta al país mantiene en alerta a gran parte del territorio este viernes 17 de julio, con Senapred confirmando que la intensidad más fuerte del sistema -marcada por vientos huracanados y lluvias- se concentrará durante la jornada de hoy en el tramo comprendido entre las regiones de O'Higgins y Coquimbo.

El balance actualizado que entregó la directora de Senapred, Alicia Cebrián, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, da cuenta de tres personas fallecidas, siete lesionadas y 79 damnificadas en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins.

A ello se suman 466 personas albergadas -la mayoría por evacuaciones preventivas de asentamientos precarios en la Región Metropolitana-, 158 aisladas (principalmente en Coquimbo por activación de quebradas), cinco viviendas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y 330 en evaluación.

Persisten además cortes de suministro eléctrico: de 600.000 clientes sin luz durante la noche se bajó a 300.000 esta mañana, con más de 2.600 cuadrillas desplegadas en el país.

El Presidente Kast, en ruta hacia el Biobío, defendió la respuesta del gobierno y anticipó la tramitación en la Cámara de un proyecto de fondos de reconstrucción (ver nota aparte con la entrevista completa).

Región de Coquimbo

Es la región donde se concentra la mayor atención de Senapred para la jornada. Ya se registran 158 personas aisladas por la activación de quebradas en varias comunas, y el organismo proyecta que el peak de intensidad del sistema frontal -según la Dirección Meteorológica- se presentará hoy en esta región, junto con el tramo hasta O'Higgins.

Se reforzará el seguimiento de posibles nuevos aislamientos, mensajería SAE y eventuales evacuaciones preventivas.

Región de Valparaíso

Se registró alerta SAE anoche en Quilpué por riesgo de aluvión. El presidente Kast estuvo en el SHOA junto al gobernador Mundaca; en la región también están desplegados el delegado Manuel Millones, la ministra Ximena Rincón y el ministro Iván Poduje.

Se espera que el sistema mantenga fuerza en la zona durante el día.

Región Metropolitana

Foco en el río Mapocho, donde se realizó una evacuación preventiva -descrita por Kast como "pseudo voluntaria- de personas instaladas en asentamientos irregulares en el lecho del río, con perímetro custodiado por Carabineros y personal militar.

Gran parte de los 466 albergados a nivel nacional corresponde a estas evacuaciones.

El municipio de Talagante mantiene un monitoreo constante sobre el campamento irregular Rivera del Río Mapocho —asentamiento que alberga a unas 2.800 personas en más de 620 estructuras— debido al aumento sostenido de un caudal que amenaza con desbordarse durante el fin de semana por las precipitaciones constantes.

Ante este riesgo inminente, las autoridades locales han desplegado un operativo desde hace 72 horas para evacuar el lecho del río, logrando trasladar a 216 vecinos hacia tres albergues habilitados, de los cuales dos ya se encuentran a su máxima capacidad.

En Maipú, las obras de infraestructura ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas en el canal Santa Marta han respondido con éxito, evitando el histórico desborde que solía inundar Camino a Melipilla. El alcalde Tomás Vodanovic confirmó que los trabajos de entubamiento y la creación de un bypass —cuya capacidad hidráulica es cuatro veces mayor a la estructura anterior— han funcionado, rendimiento que también se vio favorecido por las labores previas de retiro de basura y sedimentos con maquinaria pesada.

Región del Biobío

Zona con mayores urgencias en curso: Curanilahue, Arauco, Penco y Tomé.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, describió el impacto del sistema frontal en su comuna como un evento "peor que un tsunami", caracterizado por ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y marejadas históricas cuyas olas alcanzaron entre 8 y 10 metros de altura, sobrepasando viviendas de dos pisos. La fuerza del mar destruyó los varaderos de cuatro sindicatos de pescadores, destrozó muros costeros y dejó cuatro embarcaciones con pérdida total tras golpearlas contra el enrocado.

Kast se reúne esta mañana con el delegado presidencial Julio Anativia y el gobernador Sergio Giacaman. Alcaldes de la zona piden garantías de financiamiento para la reconstrucción.

Regiones de Ñuble, Maule y O'Higgins

Parte de las regiones con daños en vivienda y personas damnificadas según el balance de Senapred.

El ministro Rau está desplegado en el Maule; se espera que los fondos de reconstrucción recién aprobados por el Senado -en trámite en la Cámara, con la meta del gobierno de despacharlos el martes- beneficien directamente a Biobío, Ñuble y Valparaíso.