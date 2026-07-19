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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

El paso del controvertido Speed por el show de la final entre Argentina y España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El streamer fue una de las figuras de la ceremonia previa.

El paso del controvertido Speed por el show de la final entre Argentina y España
 EFE
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En la previa de la final que protagonizarán España y Argentina en el MetLife de Nueva Jersey, uno de los encargados de animar el último partido en el Mundial 2026 fue el streamer IShowSpeed con su canción "World Cup (Champions)".

Además de eso, el controversial influencer portó una camiseta con todos los escudos de las selecciones que participaron de la cita planetaria. Esto, debido a que fue señalado de cargar una "maldición" tras usar camiseta de todos los países que quedaron eliminados.

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