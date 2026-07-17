En Barcelona se apuraron: Torre Glòries ensayó un festejo de campeones

La emblemática Torre Glòries de Barcelona se adelantó a la final del Mundial y exhibió los colores de España junto a la palabra "CAMPEONES", una escena que rápidamente generó burlas y acusaciones de triunfalismo desde Argentina.

El registro es auténtico y corresponde a la noche del jueves 16 de julio de 2026, pero los responsables del edificio explicaron que no se trató de una celebración anticipada ni de imágenes grabadas durante la Eurocopa de 2024.

Según el equipo de comunicación de la torre, la iluminación formó parte de una prueba técnica destinada a validar el dispositivo especial que se utilizará en caso de que España derrote a Argentina y conquiste el Mundial.

El ensayo duró aproximadamente 15 minutos y mostró la bandera española y el mensaje preparado para un eventual título, aunque bastó ese breve periodo para que los videos comenzaran a circular masivamente en redes sociales.

Medios y usuarios argentinos aprovecharon las imágenes para bromear con que en España ya se habían proclamado campeones antes de jugar, mientras otras publicaciones aseguraron equivocadamente que el video pertenecía a 2024.

España y Argentina definirán al campeón este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La torre, al menos, ya dejó preparado su festejo por si el resultado acompaña a la Roja europea.