Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.2°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

En Barcelona se apuraron: Torre Glòries ensayó un festejo de campeones

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El edificio exhibió los colores de España y la palabra "CAMPEONES" antes de la final ante Argentina, aunque sus responsables aclararon que se trató de una prueba técnica.

En Barcelona se apuraron: Torre Glòries ensayó un festejo de campeones
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La emblemática Torre Glòries de Barcelona se adelantó a la final del Mundial y exhibió los colores de España junto a la palabra "CAMPEONES", una escena que rápidamente generó burlas y acusaciones de triunfalismo desde Argentina.

El registro es auténtico y corresponde a la noche del jueves 16 de julio de 2026, pero los responsables del edificio explicaron que no se trató de una celebración anticipada ni de imágenes grabadas durante la Eurocopa de 2024.

Según el equipo de comunicación de la torre, la iluminación formó parte de una prueba técnica destinada a validar el dispositivo especial que se utilizará en caso de que España derrote a Argentina y conquiste el Mundial.

El ensayo duró aproximadamente 15 minutos y mostró la bandera española y el mensaje preparado para un eventual título, aunque bastó ese breve periodo para que los videos comenzaran a circular masivamente en redes sociales.

Medios y usuarios argentinos aprovecharon las imágenes para bromear con que en España ya se habían proclamado campeones antes de jugar, mientras otras publicaciones aseguraron equivocadamente que el video pertenecía a 2024.

España y Argentina definirán al campeón este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La torre, al menos, ya dejó preparado su festejo por si el resultado acompaña a la Roja europea.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada